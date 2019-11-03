Футбол
Газета.RuБалотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport. Как передает издание, итальянский форвард в ответ на действия фанатов хозяев запустил мяч в их сторону и покинул поле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
Общество
С июля 2020 года по всей России введут налог для самозанятых
Минфин РФ объявил, что с 1 июля 2020 года по всей стране введут специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
Политика
Патриарх Кирилл прекратил поминовение главы Элладской церкви
Глава Элладской церкви поминался за патриаршими службами одиннадцатым, между предстоятелями Кипрской и Албанской церквей.
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Футбол
Карпин: «„Краснодар“ радуется ничьей с нами, это радует»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Футбол
ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»
Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
В Турции задержали руководившего тренировочными лагерями террориста
В Турции задержали боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которого подозревают в том, что он руководил тренировочными лагерями террористов.
Политика
Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора
Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
Хоккей
«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
Авто
В каких российских регионах чаще всего покупают новые автомобили
Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России по количеству покупаемых новых легковых автомобилей.
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Происшествия
На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кировской области девочка шести лет выжила в двух ДТП, произошедших в один день.
Культура
Горан Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыков
Балканский музыкант Горан Брегович задумался над покупкой дома в Крыму. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.