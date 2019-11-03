Футбол

Газета.RuГазета.RuБалотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport. Как передает издание, итальянский форвард в ответ на действия фанатов хозяев запустил мяч в их сторону и покинул поле.
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Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений

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