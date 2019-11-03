Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport. Как передает издание, итальянский форвард в ответ на действия фанатов хозяев запустил мяч в их сторону и покинул поле.

Спорт день за днем

Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Общество Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.

Политика Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.