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BaltNews сообщило о постоянных угрозах в адрес консульства РФ в Нью-Йорке

Неизвестные угрожали забросать консульство России в Нью-Йорке «коктейлями Молотова».
Политика Сегодня
На фоне поступающих угроз в российском консульстве усилили меры безопасности.
ФАН
По словам Славкина, генконсульство получает угрозы по электронной почте как на русском, так и на английском языке.
Lenta.ru
На фоне угроз, рассказал РИА Новости дипломат, меры по обеспечению безопасности генконсульства России в Нью-Йорке усилены.
Smotrim.ru

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BaltNews: консульство РФ в Нью-Йорке угрожали забросать коктейлями Молотова
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