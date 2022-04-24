Политика СегодняBaltNews сообщило о постоянных угрозах в адрес консульства РФ в Нью-ЙоркеНеизвестные угрожали забросать консульство России в Нью-Йорке «коктейлями Молотова».Политика СегодняНа фоне поступающих угроз в российском консульстве усилили меры безопасности.ФАНПо словам Славкина, генконсульство получает угрозы по электронной почте как на русском, так и на английском языке.Lenta.ruНа фоне угроз, рассказал РИА Новости дипломат, меры по обеспечению безопасности генконсульства России в Нью-Йорке усилены.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruПолитика СегодняФАНПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияRB НовостиГазета.RuRT на русскомНТВПодробнее о событииBaltNews: консульство РФ в Нью-Йорке угрожали забросать коктейлями МолотоваПолитРоссия13:11Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться из-за проблем с арендойРИА Новости09:19Самое цитируемоеИ. о. генконсула России в США Славкин заявил об усилении мер безопасности на фоне угрозLenta.ru12:47Генконсульство России в Нью-Йорке угрожали забросать «коктейлями Молотова»RT на русском13:10Консульство России в Нью-Йорке угрожали забросать коктейлями МолотоваГазета.Ru13:07Консульство России в Нью-Йорке угрожали забросать коктейлями МолотоваНТВ13:03Консульство России в Нью-Йорке подверглось угрозамФАН13:10Новости. Генконсульство РФ угрожали забросать коктейлями МолотоваSmotrim.ru13:19Показать ещёОценить190Поделиться