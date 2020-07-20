Энергетика
Lenta.ruБалтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Футбол
«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова
Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
Армия и оружие
Армия Хафтара испытала советскую ракету «Термит»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 "Термит", сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель".
Газета.Ru 15:04
Экономика
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК
Москва, 20 июля 2020, 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет.
REGNUM 05:44
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше, решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок
Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
Культуромания 14:13
Политика
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
«Назначить Пристайко Вадима Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.
Известия 15:58
Общество
Абхазия назвала условие приема туристов из России
В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
Rambler News Service 15:15
Происшествия
МИД РФ подтвердил захват пиратами россиян в Гвинейском заливе
Инцидент произошел 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах Гвинейского залива, говорится в сообщении МИД РФ.
BFM.ru 13:49
Общество
Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена
В июле 2018 года комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что найденные в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи и их окружению.
Российская газета 16:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» склоняется к приобретению Аке вместо Шкриньяра
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобритения защитника «Борнмута» Натана Аке, сообщает Express.
Спорт-Экспресс вчера в 16:42
Кино
В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года
ToDay News Ufa 12:15
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вечерняя Москва 15:54
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Политика
Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко
Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус вчера в 13:49
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн руб. Вместе с ними в госказну перешли и права требования по части субординированных кредитов Сбербанка в общей сложности на 150 млрд руб. Подробнее — в материале "Ъ" "Сбербанк перешел правительству".
Коммерсантъ 12:13
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Напомним, что «Краснодар» уже пересекал пролив в 2017 году, но тогда подлодка шла в сопровождении кораблей британского Королевского флота.
Evo-rus.com 09:10
Армия и оружие
Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море
Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
REGNUM 02:36
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Наука
Рыб-невидимок нашли у берегов Калифорнии
Океанологи обнаружили в Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана 16 видов глубоководных рыб угольно-чёрного цвета.
UfacityNews.ru 09:16
Политика
Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер
Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Vprognoze.ru вчера в 14:48