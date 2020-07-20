Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБалтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.
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Балтийские страны отказываются от российской нефти

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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
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Политика

Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
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Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
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Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.
Известия 10:12
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Музыка

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском 10:51
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Вести.Ru 08:43
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Напомним, что «Краснодар» уже пересекал пролив в 2017 году, но тогда подлодка шла в сопровождении кораблей британского Королевского флота.
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Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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Общество

Россияне стали есть меньше майонеза

В «Русагро» ситуацию объясняют тем, что из-за коронавируса была приостановлена работа кафе и ресторанов, следовательно, спрос в этом сегменте значительно сократился.
Lenta.ru 10:59
Политика

США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
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Политика

Британия опубликует доклад о России 21 июля

Британский комитет по службам разведки и безопасности опубликует во вторник, 21 июля, доклад о «вмешательстве России».
RT на русском 10:37
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Общество

Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре

Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Происшествия

Ребенок погиб после удара током от столба освещения в Ростове-на-Дону

Семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения.
Известия 10:26
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области

Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
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Игры

В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Чемпионат 05:37
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Кино

Тильда Суинтон получит почетный приз Венецианского кинофестиваля

Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй получат награды 77-го кинофестиваля в Венеции за карьерные достижения, сообщает пресс-служба смотра.
РИА Новости 09:03
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Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено

Pravda.Ru 10:40
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 16 августа

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлён до 16 августа», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 10:55
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Общество

К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

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Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
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Политика

Задержан бывший глава «Укравтодора» в Польше

Славомир Новак, бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) задержан центральным антикоррупционным бюро Польши, заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин 20 июля у себя на странице в Твиттере.
ИА Красная Весна 06:27
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Политика

Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
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