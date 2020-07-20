Энергетика
Газета.RuБалтийские страны отказываются от российской нефти
Страны Балтийского региона отказываются от российской нефти сорта Urals из-за низкой рентабельности ее процессинга, передает агентство Argus. С 24 апреля российская нефть начала торговаться с премией к сорту Brent, которая к концу июня достигла рекордного показателя $2,45 за баррель.
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Наука
The Boring Company подтвердила, что её тоннели предназначены для Tesla Model S, X и 3
3DNews 10:33
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты похитили 7 российских моряков
«Среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан», — сказано в сообщении.
РБК 08:37
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com 03:11
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Спорт
У «Человека-паука: Майлз Моралес» будет режим с 4К и 60 кадрами в секунду
Insomniac Games внезапно объявила, что «Человек-паук: Майлз Моралес» будет иметь несколько режимов производительности, в одном из которых игроков ждёт 4К-разрешение и 60 кадров в секунду.
Игромания.ру 11:04
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Футбол
Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова
Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова.
МК-Спорт вчера в 10:32
Футбол
ЦСКА объявил о переходе Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды
ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе нападающего Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды.
Чемпионат 11:02
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Шоу-бизнес
37-летняя Никки Минаж ждет первенца от мужа-преступника
В октябре 2019-го Минаж вышла замуж за возлюбленного.
Woman.ru 11:40
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Здоровье
Испанский врач назвал продукт для похудения
Диетолог Айтор Санчес из Испании назвал продукт, с помощью которого можно лучше насытиться и быстрее похудеть; эксперты советуют сбрасывать лишний вес летом.
Сиб.фм 06:21
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37