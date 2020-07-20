Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБалтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.
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Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы

Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
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Политика

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Общество

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Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Футбол

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Петербургский "Зенит" будет номинальным хозяином в финале Кубка России по футболу с подмосковными "Химками", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
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Комсомольская правда 18 июля в 12:10
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Футбол

Бывший судья РПЛ разъяснил момент с пенальти в ворота «Спартака»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
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Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на странице в Facebook.
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Назван снижающий холестерин алкоголь

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Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
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Астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC

Астрономы из Университета Западного Сиднея озадачены обнаруженными в космосе загадочными кругами из слабых радиоволн, так как прежде они ничего подобного не наблюдали.
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Вирусолог оценил риск заразиться коронавирусом на пляже

При возникновении первых симптомов болезни вирусолог рекомендовал пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции в организме начать лечение как можно раньше.
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В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала.
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию

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Эксперты рассказали, что делать, если в дороге повысился расход масла

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Аудитория Sea of Thieves превысила 15 млн человек, а продажи в Steam — 1 млн копий

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Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
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