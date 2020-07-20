Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБалтийские страны начали отказываться от российской нефти

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В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.
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В Европе начали отказываться от российской нефти

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