Футбол
КлопсБалтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
ФК "Локомотив" прилетел в Калининград за несколько часов до матча с "Балтикой". Футболисты "Локо" выложили снимки с борта лайнера и из Храброво на странице клуба в Twitter в среду, 25 сентября.
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