Футбол
Обозреватель Врн«Балтика» дома разгромила воронежский «Факел»
Максим Кузьмин
|40′
Аллеф Родригес
|74′
Аллеф Родригес
|85′
Воронежский «Факел» в рамках 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в гостях, на стадионе в Калининграде, уступил местной «Балтике» – 3:0. Поединок клубов из первой трети и конца турнирной таблицы прошел в субботу, 9 ноября. Первый тайм матча принес несколько интересных моментов.
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Олимп-ФНЛ. «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией», «Ротор» – с «Чертаново», «Балтика» разгромила «Факел»
Sports.ru08 ноября в 23:12
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Новый Калининград.Ruвчера в 11:13
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