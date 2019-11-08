Футбол
Обозреватель Врн«Балтика» дома разгромила воронежский «Факел»
Максим Кузьмин
|40′
Аллеф Родригес
|74′
Аллеф Родригес
|85′
Воронежский «Факел» в рамках 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в гостях, на стадионе в Калининграде, уступил местной «Балтике» – 3:0. Поединок клубов из первой трети и конца турнирной таблицы прошел в субботу, 9 ноября. Первый тайм матча принес несколько интересных моментов.
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