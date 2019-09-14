В начале второго тайма, на 50-й минуте, форвард «Енисея» Артём Делькин упрочил преимущество хозяев. Через 2 минуты защитник «Балтики» Наилсон забил первый гол гостей. В компенсированное время встречи, на 92-й минуте, счёт сравнял нападающий калининградской команды Михаил Маркин.

«Балтика» избежала поражения в матче с «Енисеем», забив на 92-й минуте

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