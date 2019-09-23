Футбол
Клопс«Балтика» обыграла «Локомотив» в матче на Кубок России в Калининграде
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
"Балтика" обыграла "Локомотив" в матче на Кубок России в Калининграде в серии пенальти. Счёт 5:2, сообщает корреспондент "Клопс". В первом тайме гости были активнее хозяев поля.
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Кубок России. «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Балтике» и вылетел из турнира
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