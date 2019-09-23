"Балтика" обыграла "Локомотив" в матче на Кубок России в Калининграде в серии пенальти. Счёт 5:2, сообщает корреспондент "Клопс". В первом тайме гости были активнее хозяев поля.

«Балтика» обыграла «Локомотив» в матче на Кубок России в Калининграде

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