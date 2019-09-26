Футбол
Вести КалининградКалининградская «Балтика» обыграла столичный «Локомотив»
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
В одной восьмой Кубка страны «Балтику» ждёт лидер Футбольной национальной лиги — столичное «Торпедо», в этот же день обыгравшее самарские «Крылья Советов».
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