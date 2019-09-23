В Калининграде, 25 сентября, футболисты «Балтики» обыграли московский «Локомотив» на стадионе «Калининград»: матч 1/16 Кубка России по футболу среди мужских команд второй год подряд свёл бело-синих с красно-зелёными.

«Балтика» обыграла московский «Локомотив» на стадионе в Калининграде

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