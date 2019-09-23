Футбол
ProstoProSport«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
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Кубок России. «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Балтике» и вылетел из турнира
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