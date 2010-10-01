Футбольный клуб «Балтика» открыл продажу билетов на матч 1/16 Кубка России. Игра с «Локомотивом» пройдёт на стадионе «Калининград» в четверг, 26 сентября.

«Балтика» открыла продажу билетов на матч с «Локомотивом»

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