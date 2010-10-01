Футбол
Калининград.Ru«Балтика» открыла продажу билетов на матч с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Балтика» открыл продажу билетов на матч 1/16 Кубка России. Игра с «Локомотивом» пройдёт на стадионе «Калининград» в четверг, 26 сентября.
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Гендиректор «Балтики»: «Были против играть с „Локо“ во время паузы на матчи сборных»
Bookmaker-ratings.ru07:52
«Балтика» открыла продажу билетов на кубковый матч с московским «Локомотивом»
Новый Калининград.Ru08:16
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
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Газета.Ru вчера в 04:06
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В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
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В Уфе 15 человек отравились шаурмой
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РБК 02:11
Армия и оружие
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Газета.Ru 06:59
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Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
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Коммерсантъ Ижевск 10 сентября в 02:22
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Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье
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RT на русском 11:32
Общество
Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook.
РБК 12:19
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Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
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«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Общество
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Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today 11:48
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Гаджеты
В России уже можно предзаказать VR-шлем HTC Vive Cosmos
С сегодняшнего дня, 12 сентября, начался приём предзказов на новый шлем виртуальной реальности HTC Vive Cosmos.
Игромания.ру 12:08
Шоу-бизнес
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие
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Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
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Право.ру вчера в 02:37
Общество
Опытному хирургу в Екатеринбурге предложили стать уборщиком
Гинекологу 7-й городской больницы Екатеринбурга Эдуарду Мамину сократили его ставку замглавврача и предложили перейти на должность лифтера или уборщика.
Цензуры.Нет 03:02
Политика
Госдума отклонила законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о декриминализации статьи о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий (212.1 УК).
Дождь 11:35
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
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«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
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Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru вчера в 08:35
Волейбол
Сборная России начала чемпионат Европы с победы над командой Турции
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Турции в своем стартовом матче на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.
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Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
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В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
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