Футбольный клуб «Балтика» открыл продажу билетов на матч 1/16 Кубка России. Игра с «Локомотивом» пройдёт на стадионе «Калининград» в четверг, 26 сентября.

«Балтика» открыла продажу билетов на матч с «Локомотивом»

Экономика Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.

Наука «Понятия, идеи, конструкции» «Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.

Кино Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Армия и оружие Российский МИД призвал США пересмотреть подход к контролю вооружений Министр иностранных дел России Серге Лавров в беседе с журналистами газеты "Труд" назвал существующий подход США в сфере контроля над вооружениями угрожающим нынешней архитектуре стратегической стабильности в мире.

Экономика Рязанским пенсионерам подняли прожиточный минимум В 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области составит 8 694 рубля.

Технологии Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2 Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

Политика Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.

Экономика Google заплатит Франции около €1 млрд По условиям договоренности с прокуратурой Франции Google заплатит штраф в размере €500 млн и, кроме того, еще €465 млн в виде дополнительных налогов.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Политика США могут ввести санкции против «Роснефти» США допускают возможность введения санкций против "Роснефти", поскольку компания наращивает объемы торговли венесуэльской нефтью, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Экономика Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).

Политика Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручил отменить нормативные документы советских времен.

Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Здоровье В Приамурье возместят пострадавшим фермерам ущерб от АЧС Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в короткие сроки выработать стратегию по оказанию помощи владельцам свиней, которые погибли из-за эпидемии африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Администрация Трампа возобновит военную помощь Украине Ранее Трамп поручил своей администрации проверить расходы на военную помощь Украине на «соответствие интересам Америки», из-за чего Белый дом заморозил выделенные Конгрессом на этот год 250 млн долларов.

Политика Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".

Общество СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках - практически прозрачный.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Политика Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу является позором для страны.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.

Футбол Ди Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии» Известный итальянский тренер Луиджи Ди Бьяджо удивился, почему его соотечественник Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартака», ныне находится без работы.