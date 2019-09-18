Футбол
РИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ
Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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«Химки» Талалаева проиграли «Балтике» и упустили возможность приблизиться к «Торпедо»
Спорт-Экспрессвчера в 12:59
«Химки» — «Балтика». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
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РИА Новости вчера в 23:36
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
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Общество
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Российская газета вчера в 23:31
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Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
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Газета DAILY 28 сентября в 12:56
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В России хотят повысить пенсионный возраст еще на три года
«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для женщин и до 63 лет для мужчин», - рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе» и связал эту инициативу с тем, что первое повышение пенсионного возраста в начале этого года прошло успешно, «без перекрытия федеральных трасс».
В курсе.ру вчера в 23:59
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Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
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Общество
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"В воскресенье, 29 сентября, во Владивостоке столбики термометров поднялись до +23-26 градусов, тем самым на 0,9 градуса был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты, который наблюдался в 1938 году", - сказали в пресс-службе.
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РБК вчера в 14:22
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
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С Луны исчез индийский посадочный модуль
РЕН ТВ вчера в 21:47
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СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе
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Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
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Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
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Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
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Космос
Запуск корабля «Союз МС-15» засняли с МКС
Ракета «Союз-ФГ», несущая корабль «Союз МС-15», была запущена с космодрома Байконур 25 сентября в 16:57 по московскому времени.
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