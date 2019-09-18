Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ

Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Балтика» на выезде вновь обыграла одного из лидеров ФНЛ

Новый Калининград.Ruвчера в 13:42

«Химки» потерпели второе поражение в сезоне, уступив «Балтике»

Sport24.ruвчера в 12:57

«Балтика» с минимальным счетом обыграла «Химки»

Матч ТВвчера в 13:06

«Химки» Талалаева проиграли «Балтике» и упустили возможность приблизиться к «Торпедо»

Спорт-Экспрессвчера в 12:59

«Балтика» на выезде обыграла одного из лидеров ФНЛ

Клопсвчера в 13:11

«Химки» дома уступили «Балтике»

Советский спортвчера в 12:55

«Химки» — «Балтика». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года

LiveSport.ru27 сентября в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Политика

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 28 сентября в 01:39
Армия и оружие

СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 00:37
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс 28 сентября в 22:14
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Авто

Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию

GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 27 сентября в 09:08
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru 28 сентября в 17:02
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Общество

Определены самые здоровые российские регионы

Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика

В США предлагают не пускать Россию на Луну

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россию не устроят вторые роли в проекте Gateway, и если Россия не будет участвовать в проекте на равных, то она построит свою окололунную орбитальную станцию — проект может быть реализован в сотрудничестве со странами БРИКС.
Хакасия-Информ вчера в 23:46
Футбол

«Спартак» отправил в отставку Кононова

Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Космос

Американцы: Венера могла быть курортной планетой

Rusargument 28 сентября в 08:29
Происшествия

Центральная котельная горит в Поронайске

Сегодня, 30 сентября, в 11:58 в оперативные службы Поронайского района поступило сообщение о том, что горит центральная котельная.
АСТВ вчера в 21:21
Музыка

Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»

28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания вчера в 06:03
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Происшествия

Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 28 сентября в 05:12
Общество

Температура во Владивостоке побила рекорд 1938 года

РБК 01:56
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 08:54
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Октябрьской набережной

В «Киа» пострадали трое: водителя и 19-летнего юношу увезли в больницу с травмами средней степени тяжести, 12-летнего пассажира – в тяжелом состоянии.
Peterburg2.ru 01:00
Экономика

Америка готовит для Китая страшную кару

Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Энергетика

Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России

Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ильнур Туфикович Альшин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Балтика».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Балтика
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное