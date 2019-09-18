Футбол
РИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ
Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
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Федун хочет вернуть Пилипчука в «Спартак»
Владелец «Спартака» Леонид Федун заинтересован в возвращении в клуб тренера Романа Пилипчука, сообщает «RT на русском».
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Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
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Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
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Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом на соревнованиях в Дохе.
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Большая дагестанская свадьба в Дербенте установила два мировых рекорда
Напомним, что организаторы Большой дагестанской свадьбы в лице администрации городского округа «город Дербент» рассчитывали на то, что мероприятие войдет в Книгу рекордов Гиннесса по двум критериям: как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.
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Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах
Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.
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«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы
«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
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Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
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Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
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Захарова высмеяла обвинения о причастности России к скандалу с Трампом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что РФ якобы причастна к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Мойка78 27 сентября в 15:49
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Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Экономика
Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября
1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Lenta.ru вчера в 15:14
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Футбол
Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.
Вести.Ru 14:31
Происшествия
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
РИА Новости 16:41
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Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
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Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
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«Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд
«Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела "Ниццу" со счетом 3:1.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 27 сентября в 04:45
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40