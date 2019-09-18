Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ

Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Балтика» на выезде вновь обыграла одного из лидеров ФНЛ

Новый Калининград.Ru13:42

«Балтика» на выезде обыграла одного из лидеров ФНЛ

Клопс13:11

Химки-Балтика 29.09.2019 прогноз П1

Sport-place05:12

Калининградская «Балтика» победила «Химки»

Каскад13:01

«Химки» Талалаева проиграли «Балтике» и упустили возможность приблизиться к «Торпедо»

Спорт-Экспресс12:59

«Химки» потерпели второе поражение в сезоне, уступив «Балтике»

Sport24.ru12:57

«Балтика» с минимальным счетом обыграла «Химки»

Матч ТВ13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Футбол

Федун хочет вернуть Пилипчука в «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заинтересован в возвращении в клуб тренера Романа Пилипчука, сообщает «RT на русском».
Sport24.ru 16:12
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика

Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
Происшествия

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Известия 08:15
Спорт

Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом на соревнованиях в Дохе.
RT на русском 17:30
Авто

Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей

Слово и Дело 17:10
Общество

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Известия 00:18
Общество

Большая дагестанская свадьба в Дербенте установила два мировых рекорда

Напомним, что организаторы Большой дагестанской свадьбы в лице администрации городского округа «город Дербент» рассчитывали на то, что мероприятие войдет в Книгу рекордов Гиннесса по двум критериям: как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.
Дербентские новости 13:15
Происшествия

Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах

Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.
Газета.Ru 15:16
Футбол

«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы

«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Футбол

Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»

Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
RT на русском 18:10
Политика

Захарова высмеяла обвинения о причастности России к скандалу с Трампом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что РФ якобы причастна к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Мойка78 27 сентября в 15:49
Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Экономика

Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября

1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Происшествия

Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Lenta.ru вчера в 15:14
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии

Журналистская правда вчера в 08:15
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Футбол

Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.
Вести.Ru 14:31
Происшествия

Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ

Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
РИА Новости 16:41
Общество

Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Известия 27 сентября в 09:27
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика

Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Футбол

«Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд

«Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела "Ниццу" со счетом 3:1.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Происшествия

Остров Тенерифе полностью остался без света

РБК 12:44
Футбол

Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 27 сентября в 04:45
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ильнур Туфикович Альшин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Балтика».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное