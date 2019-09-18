Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.

Футбол Федун хочет вернуть Пилипчука в «Спартак» Владелец «Спартака» Леонид Федун заинтересован в возвращении в клуб тренера Романа Пилипчука, сообщает «RT на русском».

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Политика Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.

Спорт Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом на соревнованиях в Дохе.

Общество Большая дагестанская свадьба в Дербенте установила два мировых рекорда Напомним, что организаторы Большой дагестанской свадьбы в лице администрации городского округа «город Дербент» рассчитывали на то, что мероприятие войдет в Книгу рекордов Гиннесса по двум критериям: как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.

Происшествия Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.

Футбол «Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы «Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Политика Захарова высмеяла обвинения о причастности России к скандалу с Трампом Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что РФ якобы причастна к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия Все лесные пожары в России потушены В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Футбол Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.

Происшествия Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Политика Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.

Футбол «Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд «Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела "Ниццу" со счетом 3:1.

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.