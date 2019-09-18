Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ

Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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«Балтика» на выезде вновь обыграла одного из лидеров ФНЛ

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«Химки» дома уступили «Балтике»

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«Химки» — «Балтика». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года

LiveSport.ru27 сентября в 23:27
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В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

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Премьера нового фильма «Бледная синяя точка» прошла в Лос-Анджелесе.
NewInform вчера в 17:00
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Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике

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RT на русском 17:42
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«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
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Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Футбол

Футбол: «Сахалин» и «Чита» сыграли вничью

Южно-сахалинский футбольный клуб "Сахалин" сыграл вничью с "Читой" в домашнем матче 11-ого тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, зона "Восток").
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
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Все лесные пожары в России потушены

Коммерсантъ 17:54
Волейбол

Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира

Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.
Кубань 24 04:49
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Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым

Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
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Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
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В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире

После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией.
ТАСС 27 сентября в 09:46
Армия и оружие

CounterPunch (США): опасная конфронтация с Россией по поводу Калининграда (CounterPunch)

Речь идет о гневной реакции России на утверждение американских военных о том, что они способны вывести из строя противовоздушную оборону Калининградской области.
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Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
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Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина

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В Шотландии Эдинбургский университет организовал скандальное мероприятие для борьбы с расизмом.
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«Карпин мог бы выступать в «Реале» или в «Барселоне»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин в бытность игроком мог выступать в сильнейших клубах мира, включая «Реал» и «Барселону».
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Политика

Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками

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Росстат упразднит всю статистическую отчётность

В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
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В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Экономика

Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Авто

Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию

GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 27 сентября в 09:08
Культура

Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым

Реальное время вчера в 03:30
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Физические упражнения улучшают состояние людей при болезнях сердца

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Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов

Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
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В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
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«Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео

«Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате.
Известия 27 сентября в 08:01
Политика

Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
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Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
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