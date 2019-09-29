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РИА НовостиРИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ

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Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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