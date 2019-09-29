Футбол
РИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ
Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
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Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
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Вратарь Александр Салак подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
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Политика
Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
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Первые отзывы на Doom: Аннигиляция: «Ужасно скучный боевик»
Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником «Дженоа».
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«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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РБК вчера в 16:17
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Московский Комсомолец 09:40
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
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Стартовала Minecon Live
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Армия и оружие
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РИА Новости 03:26
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Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
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Китайские разработчики процессоров намерены снизить зависимость от США
Китайские производители намерены выпускать около 40% полупроводниковых изделий для пользования внутри страны.
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