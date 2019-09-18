Футбол
РИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ
Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи.
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Бывший вратарь московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что у нынешнего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова получится показать результат во главе красно-белых.
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Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
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Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
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Маск показал корабль для колонизации Марса
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Газета.Ru 15:15
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Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
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Мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная и многонациональная свадьба в истории.
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Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
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