Футбол
РИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ
Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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Экономика
Виноделы рассказали, к чему приведут новые акцизы
Госдума 19 сентября приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также об установлении с 2020 г. единой ставки на вино и шампанское без классификации на продукцию российского и нероссийского производства.
ТАСС 27 сентября в 01:06
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 11:31
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Политика
В Элисте собрали сход граждан против назначения и.о. сити-менеджера
Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»
В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.
Российская газета 11:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Футбол
Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
RT на русском 15:41
Футбол
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Авто
Названы три бюджетных иномарки для начинающих водителей
В список вошли три модели, которые идеально подойдут для начинающих автовладельцев.
iReactor 14:35
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Футбол
«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»
За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками.
Вести.Ru 16:49
Экономика
Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Космос
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
RT на русском 16:34
Общество
Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже
Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Футбол
Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Футбол
«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
Евро-футбол.ру 15:30
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
В Подмосковье завели дело по факту изнасилования иностранки
RT на русском 16:26
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
Lenta.ru 12:18
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42