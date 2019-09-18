Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ

Калининградская "Балтика" победила подмосковные "Химки" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Гол забил Ильнур Альшин на 55-й минуте.
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«Химки» потерпели второе поражение в сезоне, уступив «Балтике»

Sport24.ru12:57

«Балтика» на выезде обыграла одного из лидеров ФНЛ

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«Балтика» с минимальным счетом обыграла «Химки»

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Калининградская «Балтика» победила «Химки»

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«Химки» Талалаева проиграли «Балтике» и упустили возможность приблизиться к «Торпедо»

Спорт-Экспресс12:59

«Балтика» на выезде вновь обыграла одного из лидеров ФНЛ

Новый Калининград.Ru13:42

Химки-Балтика 29.09.2019 прогноз П1

Sport-place05:12
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Экономика

Виноделы рассказали, к чему приведут новые акцизы

Госдума 19 сентября приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также об установлении с 2020 г. единой ставки на вино и шампанское без классификации на продукцию российского и нероссийского производства.
ТАСС 27 сентября в 01:06
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Происшествия

Остров Тенерифе полностью остался без света

РБК 12:44
Общество

Дима Билан извинился перед самарцами

РИА Новости 14:45
Авто

На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора

По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 11:31
Спорт

Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Политика

В Элисте собрали сход граждан против назначения и.о. сити-менеджера

Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Футбол

«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»

В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.
Российская газета 11:34
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Футбол

Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
RT на русском 15:41
Футбол

Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк

Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Авто

Названы три бюджетных иномарки для начинающих водителей

В список вошли три модели, которые идеально подойдут для начинающих автовладельцев.
iReactor 14:35
Происшествия

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Футбол

«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»

За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками.
Вести.Ru 16:49
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Экономика

Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Космос

В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»

В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
RT на русском 16:34
Общество

Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже

Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Происшествия

В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки

РИА Новости 13:53
Футбол

Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием

Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Футбол

«Спартак» сделал предложение Гаттузо

Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
Евро-футбол.ру 15:30
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

В Подмосковье завели дело по факту изнасилования иностранки

RT на русском 16:26
Происшествия

Женщина попала под комбайн в Новой Москве

Lenta.ru 12:18
Энергетика

Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
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