Футболисты "Балтики" в гостях уступили московскому "Торпедо" в матче 1/8 финала Кубка России и выбыла из турнира. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба в четверг, 31 октября.

«Балтика» проиграла «Торпедо» в Москве и вылетела из Кубка России

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Армия и оружие Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море 30 октября на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Генсек напомнил, что три прибрежных черноморских государства являются членами альянса.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Хоккей «Авангард» расторг контракт с Щербаком Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.

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Общество Reuters: через WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран Программное обеспечение (ПО), разработанное израильской фирмой NSO Group, применяли для осуществления через приложение WhatsApp слежки за официальными лицами не менее 20 стран.

Авто Kia показала первые изображения новой Optima Kia запустила тизерную кампанию новой Optima для домашнего рынка – там модель известна как K5.

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Политика Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины» Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.

Транспорт СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Гаджеты Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11 В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.