Футболисты "Балтики" в гостях уступили московскому "Торпедо" в матче 1/8 финала Кубка России и выбыла из турнира. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба в четверг, 31 октября.

«Балтика» проиграла «Торпедо» в Москве и вылетела из Кубка России

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Наука Цвет птичьих яиц зависит от климата Совместная исследовательская группа американских и австралийских биологов выяснила, что цвет птичьих яиц зависит от климата.

Наука Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Политика Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Общество Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.