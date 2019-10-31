Футболисты "Балтики" в гостях уступили московскому "Торпедо" в матче 1/8 финала Кубка России и выбыла из турнира. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба в четверг, 31 октября.

«Балтика» проиграла «Торпедо» в Москве и вылетела из Кубка России

Общество Рост тарифов ЖКХ: Где больше и меньше всего подорожает коммуналка Больше всего плата за коммунальные услуги подскочит в Чеченской республике - на 6,5 процента, а также Кабардино-Балкарии - на 5,4 процента и Дагестане - на 5,2 процента (к слову, в этих регионах фиксируется сложная ситуация на рынке труда).

Происшествия Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.

Общество Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Здоровье Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Общество В России электронные ПТС начали выдавать в обязательном порядке Вместе с нашей страной на ЭПТС должны были также переключиться государства Евразийского союза, но недавно Коллегия Евразийской экономической комиссии решила продлить период выдачи бумажных паспортов на год, до 1 ноября 2020 года.

Гаджеты За 20 минут взломали смартфон при помощи отпечатков на стакане Как сообщил Чэнь Юя, возглавляющий компанию, чтобы получить точную копию отпечатка пальца необходимо приобрести за 140 долларов оборудование, а также иметь смартфон и специальное приложение.