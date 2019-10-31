Футболисты "Балтики" в гостях уступили московскому "Торпедо" в матче 1/8 финала Кубка России и выбыла из турнира. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба в четверг, 31 октября.

«Балтика» проиграла «Торпедо» в Москве и вылетела из Кубка России

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