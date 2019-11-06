Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Факел» Бесчастных

Балтика — Факел
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Максим Кузьмин
40′
Аллеф Родригес
74′
Аллеф Родригес
85′
«Балтика» дома одержала победу над «Факелом» (3:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Калининграде. В составе хозяев дублем отметился форвард Аллеф и один раз отличился полузащитник Максим Кузьмин.
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