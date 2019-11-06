Футбол
Спорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Факел» Бесчастных
Максим Кузьмин
|40′
Аллеф Родригес
|74′
Аллеф Родригес
|85′
«Балтика» дома одержала победу над «Факелом» (3:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Калининграде. В составе хозяев дублем отметился форвард Аллеф и один раз отличился полузащитник Максим Кузьмин.
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