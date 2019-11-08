Футбол
РИА Новости«Балтика» разгромила «Факел» в матче ФНЛ
Максим Кузьмин
|40′
Аллеф Родригес
|74′
Аллеф Родригес
|85′
Калининградская "Балтика" победила воронежский "Факел" в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Максим Кузьмин (40-я минута) и Аллеф (73, 84).
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«Балтика» разгромила «Факел» благодаря дублю бразильского нападающего Аллефа
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