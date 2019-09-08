Футбол
Спорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Теннис
«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.
Известия 10:18
Происшествия
В Татарстане задержали подозреваемых во вбросах бюллетеней
Подозреваемых в правонарушении задержали. "По каждому проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
Московский Комсомолец 11:27
Баскетбол
Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ
ProstoProSport 11:02
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат забыли пассажиры московского метро за последние два месяца, сообщил в воскресенье информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
РИА Новости 07:17
Гаджеты
Осенний флагман Huawei сможет менять фон на видео в реальном времени
В рекламе показали, как в видео вырезали фон и заменили его на другой.
Газета DAILY 11:29
Политика
Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.
News.ru 10:12
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
RT на русском 08:16
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об ожесточенном споре с фигуристкой Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Взгляд.ру 09:11
Политика
В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
ТАСС вчера в 21:05
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Здоровье
Вот как получить психотропные вещества бесплатно
Как пишет РГ, купленные препараты будут в первую очередь доставляться на склады в разные регионы, а оттуда они будут отправляться в поликлиники и больницы, где при необходимости дети, страдающие хроническими болевыми и судорожными синдромами, получат их бесплатно.
Deita.ru 05:47
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33