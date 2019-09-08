Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

2 фото
В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

Спорт-Экспресс10:54

«Балтика» забила пять мячей в ворота «Текстильщика»

Матч ТВ10:55

«Балтика» разгромила «Текстильщик» благодаря хет-трику Андраде и дублю Маркина

Sport24.ru10:59

«Балтика» забила пять мячей «Текстильщику», играя 78 минут в большинстве

Евро-футбол.ру11:02

«Балтика» забила пять мячей в ворота «Текстильщика»

Sportbox.RU10:55

«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

РИА Новости11:20

Текстильщик - Балтика: прогноз Андрея Федорова 8 сентября 2019

Ставка TV06:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Автоспорт

Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

Вести.Ru 10:55
Теннис

«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open

В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Политика

Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии

Известия 07:59
Общество

Падение крана на дом в Канаде попало на видео

Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Политика

Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17

Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.
Известия 10:18
Происшествия

В Татарстане задержали подозреваемых во вбросах бюллетеней

Подозреваемых в правонарушении задержали. "По каждому проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
Московский Комсомолец 11:27
Баскетбол

Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ

ProstoProSport 11:02
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС 06:38
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Общество

Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей

Перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат забыли пассажиры московского метро за последние два месяца, сообщил в воскресенье информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
РИА Новости 07:17
Гаджеты

Осенний флагман Huawei сможет менять фон на видео в реальном времени

В рекламе показали, как в видео вырезали фон и заменили его на другой.
Газета DAILY 11:29
Политика

Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.
News.ru 10:12
Политика

В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов

"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика

ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися

RT на русском 08:16
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

Коммерсантъ 08:30
Политика

Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе

Говорит Москва вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика

В Оренбургской области начали работу избирательные участки

РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика

Симоньян «чуть не подралась» с Навкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об ожесточенном споре с фигуристкой Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Взгляд.ру 09:11
Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Здоровье

Вот как получить психотропные вещества бесплатно

Как пишет РГ, купленные препараты будут в первую очередь доставляться на склады в разные регионы, а оттуда они будут отправляться в поликлиники и больницы, где при необходимости дети, страдающие хроническими болевыми и судорожными синдромами, получат их бесплатно.
Deita.ru 05:47
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное