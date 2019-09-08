Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
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«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

Спорт-Экспресс10:54

«Балтика» забила пять мячей в ворота «Текстильщика»

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«Балтика» разгромила «Текстильщик» благодаря хет-трику Андраде и дублю Маркина

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«Балтика» забила пять мячей «Текстильщику», играя 78 минут в большинстве

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«Балтика» забила пять мячей в ворота «Текстильщика»

Sportbox.RU10:55

«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

РИА Новости11:20

Текстильщик - Балтика: прогноз Андрея Федорова 8 сентября 2019

Ставка TV06:22
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07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

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Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море

В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
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Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране

«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
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Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова — Риббентропа

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Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет

Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
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Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
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Два кандидата от КПРФ войдут в новый созыв думы Читы. Об этом ZAB.RU сообщил первый секретарь читинского горкомитета КПРФ Роман Берг.
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Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья

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Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
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Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал систему «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального.
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Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
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В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат

Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
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Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona

Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
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Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ

Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
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На выборах главы Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

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В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
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Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии

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Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»

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Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать выборы на полуострове

МИД Грузии назвал выборы в Крыму «незаконными», отказавшись от их признания.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
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