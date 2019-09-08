Футбол
Спорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Авто
Составлен топ-5 самых распространенных проблем с автомобилем
«Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-5 наиболее распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.
Автоновости дня 01:00
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Экономика
Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море
В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.
Ведомости 17:35
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
РБК 14:45
Наука
Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Два кандидата от КПРФ станут депутатами думы Читы
Два кандидата от КПРФ войдут в новый созыв думы Читы. Об этом ZAB.RU сообщил первый секретарь читинского горкомитета КПРФ Роман Берг.
Заб.Ру 10:15
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Футбол
Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков
Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
Газета.Ru 14:16
Политика
Явлинский остался недоволен системой «Умного голосования»
Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал систему «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального.
ФедералПресс 18:43
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Авто
Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona
Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
Новые автомобили вчера в 22:48
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
Эмира Кувейта госпитализировали в США
В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Культура
Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»
Екатеринбург-ТВ 03:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать выборы на полуострове
МИД Грузии назвал выборы в Крыму «незаконными», отказавшись от их признания.
RT на русском 18:09