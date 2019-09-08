В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.

Авто Составлен топ-5 самых распространенных проблем с автомобилем «Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-5 наиболее распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.

Космос Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам» 07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Экономика Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.

Политика Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

Политика Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране «Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.

Наука Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.

Политика Два кандидата от КПРФ станут депутатами думы Читы Два кандидата от КПРФ войдут в новый созыв думы Читы. Об этом ZAB.RU сообщил первый секретарь читинского горкомитета КПРФ Роман Берг.

Футбол Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.

Политика Явлинский остался недоволен системой «Умного голосования» Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал систему «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.

Технологии В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.

Авто Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.

Наука Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.

Политика Эмира Кувейта госпитализировали в США В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.