Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Балтика» разгромила «Текстильщик» благодаря хет-трику Андраде и дублю Маркина

Sport24.ru10:59

«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

Спорт-Экспресс10:54

«Балтика» забила пять мячей в ворота «Текстильщика»

Матч ТВ10:55

«Балтика» забила пять мячей «Текстильщику», играя 78 минут в большинстве

Евро-футбол.ру11:02

«Балтика» забила пять мячей в ворота «Текстильщика»

Sportbox.RU10:55

Текстильщик - Балтика: прогноз Андрея Федорова 8 сентября 2019

Ставка TV06:22

«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

РИА Новости11:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:22, Вашингтон
Политика

В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора

УралПолит.Ru 12:46
Автоспорт

Квят сошел с трассы на Гран-при Италии из-за проблем с болидом

Sport24.ru 10:19
Политика

В Липецкой области сегодня выбирают губернатора

Kursk.com 01:55
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.
UsedCars.ru 08:05
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1

Алексей Сутормин забил первый гол за "Зенит" с момента своего трансфера в июле на 3-ей минуте матча с подачи Краневиттера.
Gazeta.SPb 09:03
Политика

Кандидат от ЛДПР лидирует в Хабаровском крае на довыборах в Думу

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев набирает 38,82% голосов после подсчета 20,56% протоколов на довыборах депутата Госдумы в Хабаровском крае, следует из данных Центризбиркома.
ТАСС 11:38
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%

REGNUM 09:23
Единоборства

Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье

Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Футбол

Экс-игрок «Челси»: между Стерлингом и Неймаром я бы выбрал первого

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Чемпионат 12:16
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия

В Курганской области мужчина умер прямо на избирательном участке

45.ru 05:36
Политика

Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Армия и оружие

Российские военные доставили более 2 т гумпомощи в провинцию Дераа

РБК 00:09
Политика

В МВД поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах

Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил о том, что в распоряжение МВД поступило более трехсот заявлений о происшествиях на выборах в РФ в Единый день голосования, пишет Интерфакс.
Слово и Дело 12:17
Футбол

Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика

Явка на выборах в Мосгордуму на 10:00 составила около двух процентов

Интерфакс 04:07
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru 03:29
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика

Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться

Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Коммерсантъ 12:38
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Экономика

Рязанская область попала в число перспективных для развития туризма регионов ЦФО

Рязанскую область включили в число регионов ЦФО, перспективных для развития туристической сферы.
RZN.info 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Балтика
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное