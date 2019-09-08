Футбол
Спорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:22, Вашингтон
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com 01:55
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.
UsedCars.ru 08:05
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1
Алексей Сутормин забил первый гол за "Зенит" с момента своего трансфера в июле на 3-ей минуте матча с подачи Краневиттера.
Gazeta.SPb 09:03
Политика
Кандидат от ЛДПР лидирует в Хабаровском крае на довыборах в Думу
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев набирает 38,82% голосов после подсчета 20,56% протоколов на довыборах депутата Госдумы в Хабаровском крае, следует из данных Центризбиркома.
ТАСС 11:38
Единоборства
Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Футбол
Экс-игрок «Челси»: между Стерлингом и Неймаром я бы выбрал первого
Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Чемпионат 12:16
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика
В МВД поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах
Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил о том, что в распоряжение МВД поступило более трехсот заявлений о происшествиях на выборах в РФ в Единый день голосования, пишет Интерфакс.
Слово и Дело 12:17
Футбол
Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Экономика
Рязанская область попала в число перспективных для развития туризма регионов ЦФО
Рязанскую область включили в число регионов ЦФО, перспективных для развития туристической сферы.
RZN.info 10:25