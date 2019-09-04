Футбол

Новый Калининград.RuНовый Калининград.Ru«Балтика» снова сыграет с московским «Локомотивом» в Калининграде

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Калининградская "Балтика" в 1/16 финала Кубка России по футболу вновь сыграет на своем поле с московским "Локомотивом". Матч пройдет 25 сентября в 19:30 на стадионе «Калининград», отмечает пресс-служба клуба.
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«Можем повторить»: в «Локомотиве» прокомментировали предстоящий матч с «Балтикой»

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«Балтика» намерена взять реванш, «Локомотив» — повторить победу в 1/16 Кубка России

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Гендиректор «Балтики»: «В Калининграде в отношении „Локомотива“ реваншистские настроения»

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Гендиректор «Балтики»: «В Калининграде в отношении „Локомотива“ реваншистские настроения»

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«Можем повторить!» «Локомотив» — о жеребьевке Кубка

Спорт-Экспресс03:42

Калининградская «Балтика» сыграет в 1/16 Кубка России с московским «Локомотивом»

КП - Калининград03:41

«Балтика» снова сыграет с московским «Локомотивом» в Калининграде

Новый Калининград.Ru02:46
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В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

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Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
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Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
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Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье

Во вторник, 3 сентября, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье, два летчика катапультировались, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
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Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
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Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
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Политика

Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября

Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией свои военные планы на Курилах

Россия не будет обсуждать с Японией на переговорах по мирному договору вопросы российского военного строительства на Курилах, сообщил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.
Наша версия вчера в 08:06
Происшествия

Вертолёт организаторов велогонки «Вуэльта» заснял плантацию марихуаны

News.ru 05:15
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Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной

Похороны Народной артисткой РСФСР Зинаиды Славиной, скончавшейся во вторник на восьмидесятом году жизни, пройдут 6 сентября на Николо-Архангельском кладбище Москвы.
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Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
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Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Происшествия

Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии

На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.
Газета.Ru 08:11
Общество

Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу

ТАСС 08:14
Политика

В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
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В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали

В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Политика

В парламенте Италии создали коалицию

Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
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Авто

Все меньше автовладельцев ремонтируют машины у официальных дилеров

Как заметили аналитики рынка услуг автосервиса, часть потребителей отказалась от обращений в сервисные центры при официальных дилерах, даже если речь идет об обслуживании гарантийных автомобилей.
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
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Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу

Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Экономика

Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян

Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
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Путин встретился с премьером Индии во Владивостоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали рабочую встречу на площадке проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Экономика

Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков

Доля потребителей, способных без сложностей получить ссуды в российских банках, в первом полугодии 2019-го сократилась до 10,8%, свидетельствуют расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ) и МФО (90–95% рынка).
РБК 00:05
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
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