Футбол
Новый Калининград.Ru«Балтика» снова сыграет с московским «Локомотивом» в Калининграде
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Калининградская "Балтика" в 1/16 финала Кубка России по футболу вновь сыграет на своем поле с московским "Локомотивом". Матч пройдет 25 сентября в 19:30 на стадионе «Калининград», отмечает пресс-служба клуба.
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Калининградская «Балтика» сыграет в 1/16 Кубка России с московским «Локомотивом»
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