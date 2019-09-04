Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Калининградская "Балтика" в 1/16 финала Кубка России по футболу вновь сыграет на своем поле с московским "Локомотивом". Матч пройдет 25 сентября в 19:30 на стадионе «Калининград», отмечает пресс-служба клуба.

«Балтика» снова сыграет с московским «Локомотивом» в Калининграде

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