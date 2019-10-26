Футбол

КлопсКлопс«Балтика» в меньшинстве удержала ничью с «Торпедо» в Калининграде

Балтика — Торпедо (Москва)
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
52′
Сергей Божин
Михаил Маркин
56′
Футболисты "Балтики" сыграли вничью с московским "Торпедо" в 20-м туре ФНЛ. Встреча на стадионе "Калининград" с лидером лиги завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент "Клопс".
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