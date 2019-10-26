Футбол
Клопс«Балтика» в меньшинстве удержала ничью с «Торпедо» в Калининграде
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
|52′
Сергей Божин
Михаил Маркин
|56′
Алихан Шаваев
|85′
Футболисты "Балтики" сыграли вничью с московским "Торпедо" в 20-м туре ФНЛ. Встреча на стадионе "Калининград" с лидером лиги завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент "Клопс".
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«Балтика» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч ФНЛ 27 октября 2019 года
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