Футбол

КлопсКлопс«Балтика» в меньшинстве удержала ничью с «Торпедо» в Калининграде

Футболисты "Балтики" сыграли вничью с московским "Торпедо" в 20-м туре ФНЛ. Встреча на стадионе "Калининград" с лидером лиги завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент "Клопс".
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«Балтика» – «Торпедо»: прогноз и ставка на матч 20-го тура ФНЛ

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Талалаев приблизился к Игнашевичу, «Балтика» не проигрывает уже 14 туров

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Олимп-ФНЛ. «Ротор» победил «Текстильщик», «Балтика» и «Торпедо» сыграли вничью

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«Балтика» в меньшинстве удержала ничью с «Торпедо» в Калининграде

Клопс12:24

Калининградская «Балтика» оказала жесткое сопротивление «Торпедо» из Москвы

Каскад12:03
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Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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РБК 17:00
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Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
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Менеджер Хабиба выбил телефон из рук бойца Bellator

Абдель-Азиз выбил телефон из рук американского спортсмена. Агазарм потребовал от Абдель-Азиза публичных извинений, однако Али отказался.
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Захарова: весь мир услышал, кто игнорировал Минские договоренности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы срыва разведения войск на юге-востоке Украины доказывают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
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В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
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В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
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Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
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Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Ученые обнаружили предотвращающий старение и лечащий рак белок

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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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