Футбол
Клопс«Балтика» в меньшинстве удержала ничью с «Торпедо» в Калининграде
Футболисты "Балтики" сыграли вничью с московским "Торпедо" в 20-м туре ФНЛ. Встреча на стадионе "Калининград" с лидером лиги завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент "Клопс".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Балтика» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч ФНЛ 27 октября 2019 года
LiveSport.ru25 октября в 21:42
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Российская газета 08:59
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Экономика сегодня вчера в 16:16
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Спорт-Экспресс 05:45
Армия и оружие
Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен
Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 16:34
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Газета.Ru 09:24
Политика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Единоборства
Менеджер Хабиба выбил телефон из рук бойца Bellator
Абдель-Азиз выбил телефон из рук американского спортсмена. Агазарм потребовал от Абдель-Азиза публичных извинений, однако Али отказался.
Чемпионат 17:01
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
Политика
Захарова: весь мир услышал, кто игнорировал Минские договоренности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы срыва разведения войск на юге-востоке Украины доказывают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
РЕН ТВ 17:08
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда 03:48
Общество
Север Петербурга засыпает снегом
Правда, на понедельник синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге снег и минусовую температуру в ночное время суток.
Невские Новости 13:09
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
RT на русском 06:41
Политика
Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
Rambler News Service вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Тимати бросил Решетову и новорожденного сына
Знаменитый продюсер отправился на отдых на Мальдивские острова без 23-летней возлюбленной и ребенка.
Дни.ру 01:24
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Газета.Ru 16:51
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Теннис
Федерер стал победителем турнира в Базеле
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле.
Газета.Ru 11:41
Хоккей
ЦСКА по буллитам победил «Авангард» в матче КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА по буллитам обыграли омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:58
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 17:01
Наука
Ученые обнаружили предотвращающий старение и лечащий рак белок
Исследователям из Франции удалось выяснить, что с помощью белка GDF11 можно бороться с онкологическими заболеваниями и даже замедлить старение организма.
Discover24 вчера в 05:43
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08