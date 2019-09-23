"Балтика" обыграла "Локомотив" в матче на Кубок России в Калининграде в серии пенальти. Счёт 5:2, сообщает корреспондент "Клопс". В первом тайме гости были активнее хозяев поля.

«Балтика» обыграла «Локомотив» в матче на Кубок России в Калининграде

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Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.

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Политика Тимошенко предложила Зеленскому провести референдум о продаже земли Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского устроить всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед началом реформы, предполагающей открытие земельного рынка.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

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Армия и оружие США разместят в Польше военный командный пункт — Блащак Пункт управления американскими войсками на Востоке Европы будет перенесен из Германии в Польшу.

Политика Журналисту «Известий» заблокировали пропуск и доступ к редактированию сайта после удаления его статьи с критикой Шойгу Военному обозревателю «Известий» Илье Крамнику, чью статью с критикой министра обороны Сергея Шойгу удалили с сайта издания, заблокировали пропуск в редакцию.

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Гаджеты IPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4 Да, если говорить об iPhone XR и iPhone 11, то тут всё в порядке, так как в 2017 году подобной модели не было, а вот для iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro как раз имеет место отсутствие привычного изменения дизайна раз в два года.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

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