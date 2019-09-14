Футбол
Bobsoccer«Балтика» вырвала ничью в матче с «Енисеем» на последних минутах
Максим Плопа
|34′
Артём Делькин
|50′
|52′
Наилсон Медейрос
|90′+1′
Михаил Маркин
В очередном матче 13-го тура первенства Олимп-ФНЛ калининградская "Балтика" вырвала ничью в игре против "Енисея". На 34-й минуте матча автогол игрока "Балтики" вывел "Енисей" вперед. На 50-й минуте хозяева удвоили преимущество, но уже спустя две минуты "Балтика" отыграла один мяч.
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