Футбол
Bobsoccer«Балтика» вырвала ничью в матче с «Енисеем» на последних минутах
Максим Плопа
|34′
Артём Делькин
|50′
|52′
Наилсон Медейрос
|90′+1′
Михаил Маркин
В очередном матче 13-го тура первенства Олимп-ФНЛ калининградская "Балтика" вырвала ничью в игре против "Енисея". На 34-й минуте матча автогол игрока "Балтики" вывел "Енисей" вперед. На 50-й минуте хозяева удвоили преимущество, но уже спустя две минуты "Балтика" отыграла один мяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
OAnews вчера в 06:20
Кино
Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс
Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия
При пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы погиб человек
Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе двое детей, при пожаре в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
РИА Новости 10:59
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Футбол
Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс вчера в 08:40
Футбол
Реал — Леванте 3:2
Вести.Ru 08:53
Футбол
«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:34
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Политика
Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
RT на русском 07:45
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Кино
Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
Газета Metro 12 сентября в 01:07
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Космос
Первая женщина-космонавт Пакистана: «Я поздравляю Индию с их успехом»
Первая женщина-космонавт Пакистана Намира Салим поздравила космическую организацию Индии с частичным успехом миссии «Чандраян-2», об этом она рассказала в интервью журналу Scientia.
REGNUM 11 сентября в 04:44
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Политика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Спорт
В США пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости вчера в 06:06
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
Происшествия
В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского
"Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:47
Происшествия
Золотой унитаз за $1,25 млн украли из родового замка Черчилля
Из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью в £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу).
Газета.Ru 09:41
Происшествия
По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело
Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Российская газета вчера в 03:39
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество
Устричные фермы в Крыму пожаловались на «репрессивный» надзор
Крымские устричные фермы пожаловались министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину на действия подведомственного Росприроднадзора.
Forbes 04:35
Политика
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 12:46
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM вчера в 04:26
Политика
Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест»
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
Военное дело 08:25