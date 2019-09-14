Футбол

BobsoccerBobsoccer«Балтика» вырвала ничью в матче с «Енисеем» на последних минутах

Енисей — Балтика
2 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Максим Плопа
34′
Артём Делькин
50′
52′
Наилсон Медейрос
90′+1′
Михаил Маркин
В очередном матче 13-го тура первенства Олимп-ФНЛ калининградская "Балтика" вырвала ничью в игре против "Енисея". На 34-й минуте матча автогол игрока "Балтики" вывел "Енисей" вперед. На 50-й минуте хозяева удвоили преимущество, но уже спустя две минуты "Балтика" отыграла один мяч.
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