Общество
Газета.RuБандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
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Технологии
Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления
Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня.
Известия 17:01
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ 18 июня в 08:56
Общество
Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
Соблюдение режима самоизоляции могло снизить иммунитет, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, сбалансированным питанием и умеренными физическими нагрузками, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев.
РИА Новости 20:09
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК вчера в 23:53
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Энергетика
Правительство увеличит субсидии при переводе автомобилей на газ
Глава Минэнерго Александр Новак направил замглаве правительства Юрию Борисову предложение повысить вдвое долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей на газ.
Новые Ведомости вчера в 04:40
Кино
Подводим итоги Key Buyers Event
Key Buyers Event организовала форум-компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры и Правительства Москвы.
Фильм Про 06:06
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° 13:08
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
Спорт-Экспресс вчера в 12:21
Спорт
FIFA 21 выйдет 9 октября, цена FIFA в России – 3499 рублей
FIFA 21 выйдет 9 октября для PC, PS4 и Xbox One. В Steam появилась страница игры. Стандартное издание FIFA 21 стоит 3499 рублей на PC.
Cyber.sports.ru 18 июня в 19:14
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Экономика
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
РИА Новости 20:05
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста
Федеральный суд в округе Колумбия отклонил иск представителей американского министерства юстиции о запрете на публикацию книги экс-помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Комсомольская правда 11:16
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета вчера в 07:31
Происшествия
Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге
По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 20:25
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Тульская служба новостей вчера в 14:24
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com вчера в 04:41
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей 11:34
Общество
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.
РИА Новости 18:54
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
Политика
Трамп отрицает свою причастность к увольнению прокурора Бермана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который ранее занимался расследованиями против против ряда приближенных к главе государства людей.
Известия 19:02