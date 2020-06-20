Общество
Газета.RuБандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
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Гаджеты
В Европе представили игровой смартфон Nubia Red Magic 5 Lite
Деловое.ТВ вчера в 11:42
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли в интервью журналу Vogue назвала настоящую причину развода с актером и кинопродюсером Бредом Питтом, который состоялся четыре года назад.
Вечерняя Москва 04:51
Спорт
FIFA 21 выйдет 9 октября, цена FIFA в России – 3499 рублей
FIFA 21 выйдет 9 октября для PC, PS4 и Xbox One. В Steam появилась страница игры. Стандартное издание FIFA 21 стоит 3499 рублей на PC.
Cyber.sports.ru 18 июня в 19:14
Музыка
Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму
Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Футбол
«Атлетико» минимально обыграл «Вальядолид» в матче Примеры
В матче 30-го тура Примеры «Атлетико» принимал «Вальядолид» на поле «Ванда Метрополитано».
Metaratings 18:05
Происшествия
Завершено следствие по делу расстрелявшего сослуживцев срочника
Предварительное следствие по делу Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части Забайкальского края, завершено.
Российская газета 21:20
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия 16:07
Путешествия
Власти Таиланда решили не пускать в страну небогатых туристов
Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн сообщил, что в стране принимают особый протокол для туристической отрасли страны, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
Политика
В Польше обвинили Путина в манипуляциях историей Второй мировой войны
Напомним, статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня.
RuNews24.ru 10:32
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Шоу-бизнес
Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие
В субботу, 20 июня, народный артист России Владимир Коренев, который стал широко известен после запоминающейся роли Ихтиандра в картине "Человек-амфибия", празднует юбилей.
Аргументы недели 01:36
Политика
В США уволился прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа
Господин Берман заявил, что согласился оставить пост с гарантией того, что ход расследования в отношении окружения президента США Дональда Трампа прокуратурой не будет нарушен.
Коммерсантъ 20:58
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Армия и оружие
Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.
РИА Новости 08:55
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Континентальная кора наращивается на границах океанов и континентов, в зонах субдукции, т.е. там, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию и уходят под континент.
Независимый публицист 00:40
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 18 июня в 14:22
Футбол
Тренер «Шахтера»: добились чемпионства своей работой, отдачей и уважением
Донецкий "Шахтер" одержал победу в чемпионате Украины благодаря работе, отдаче, амбициям и уважению друг к другу, считает главный тренер футбольного клуба Луиш Каштру.
РИА Новости 17:22
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 18 июня в 03:48
Происшествия
Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru 16:20
Футбол
Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
ProstoProSport вчера в 15:39
Здоровье
В Бурятии выздоровели от коронавируса более 1600 человек
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 19 июня, в республике зарегистрировано 2501 (+55) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 18 июня в 21:15