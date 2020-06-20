На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 129

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Путешествия Власти Таиланда решили не пускать в страну небогатых туристов Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн сообщил, что в стране принимают особый протокол для туристической отрасли страны, пишет «МК». 42

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