Общество
Газета.RuБандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Единоборства
Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
РИА Новости 23:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 22:17
Кино
В новом сериале от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
Турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом сериале компании Netflix.
Свободная Пресса 01:54
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Коммерсантъ 20:19
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru 20:57
Общество
Медик раскрыл способ меньше есть
Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия 21:05
Общество
Театральные деятели призвали Минкульт отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей
Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей.
Эхо Москвы 23:02
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK вчера в 06:02
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Общество
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди.
РИА Новости 20:54
Футбол
У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия 13:33
Авто
Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
Letnews.ru вчера в 14:43
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Экономика
Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае
Москва, 19 июня 2020, 10:58 — REGNUM Количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), зарегистрированных в мае 2020 года, оказалось почти вдвое меньше, чем годом ранее.
REGNUM вчера в 03:58
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Армия и оружие
Коалиция США объявила об уничтожении трех укрытий террористов в Ираке
Багдад, 21 июня 2020, 06:30 — REGNUM Три укрытия террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Вади Аш-Шай на севере Ирака было уничтожено, 19 июня авиаударом коалиционных сил, возглавляемых США, сообщается на сайте, посвященном операции «Непоколебимая решимость».
REGNUM 23:30