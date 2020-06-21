Политика
Газета.RuБандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
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Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Армия и оружие
У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:46
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 08:50
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Происшествия
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес
Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции
Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews 18 июня в 10:52
Происшествия
Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы
News.ru вчера в 05:40
Политика
Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным
Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
Происшествия
В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде
Подозреваемый в убийстве иностранного 17-летнего студента в Волгограде задержан в Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 06:29
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Общество
Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений
ТАСС вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Футбол
«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»
Lenta.ru вчера в 11:36
Футбол
«Ростов» интересуется 18-летним форвардом из Македонии
Как сообщается, 18-летний форвард недавно дебютировал за первую команду "Работнички", а его яркая игра привлекла внимание клубов из Франции и России.
Soccer.ru 02:47
Политика
В США назвали бизнесмена Пригожина угрозой нацбезопасности страны
«Член партии республиканцев Марко Рубио и демократ Крис Кунс внесли в Сенат проект резолюции, содержащей призыв к администрации президента и Конгрессу США разработать стратегию, с помощью которой страна сможет противостоять предпринимателю из Санкт-Петербурга Евгению Пригожину», — приводит перевод текста резолюции «Федеральное агентство новостей».
URA.Ru 07:06
Политика
Путин рассказал о точках опоры политической системы России
Политическая система не должна опираться только на главу государства, заявил Путин.
Известия 06:38
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество
Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13