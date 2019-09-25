Происшествия
РИА НовостиВ Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.
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В Москве мужчину ударили по голове молотком и похитили рюкзак с почти 20 млн рублей
Вести Подмосковья02:38
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
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Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
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Петербург примет финал Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов – 2020/21 пройдет в Петербурге на «Газпром Арене».
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Маска пригласили на форум в Кубани с помощью калифорнийских билбордов
На билбордах возле офиса компании SpaceX в Лос-Анджелесе появились приглашения на бизнес-форум в Краснодарском крае для Илона Маска.
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Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
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Пользователь Фейсбука с ником HondaPro Jason опубликовал на свой странице фотографии седана Civic, одометр которого показывает максимальные 999 999 миль (1 609 000 километров).
Motor вчера в 11:53
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Транспорт
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
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Банки начали принимать заявки на списание 450 тыс. по ипотеке
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Российская газета вчера в 12:08
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Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
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