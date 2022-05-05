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Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет

Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 0,75 до 1% годовых, до максимума за 13 лет, сообщается
 на сайте регулятора.
РБК
По итогам заседания в четверг Банк Англии повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75% и сохранил прогноз роста экономики страны на уровне февральской оценки в 3,75%, сообщается в докладе регулятора.
РИА Новости
Как отмечается в сообщении Банка Англии, глобальное инфляционное давление резко усилилось после начала спецоперации России на Украине.
РБК
Регулятор ожидает, что инфляция продолжит расти в течение года и составит чуть более 9% во втором квартале и в среднем немногим более 10% на пике в четвертом.
РБК

Подробнее о событии

Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет
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Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых на заседании в четверг
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Банк Англии поднял ключевую ставку с 0,75% до 1%
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