Коронавирус
Новый ДеньБанк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет
Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Великобритания находится на пороге самого страшного экономического кризиса за последние более чем 300 лет. Такая оценка содержится в прогнозе Банка Англии (Bank of England), сообщает CNN.
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Фигурное катание
Вслед за Трусовой к Плющенко от Тутберидзе ушли ещё две фигуристки
Sport.ru вчера в 15:58
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Авто
В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV
Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
Автоновости дня 03:20
Общество
Список работающих предприятий в Ивановской области расширят с 12 мая
В Ивановской области расширят список предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая.
NewInform 10:52
Общество
Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19
Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала.
РБК 11:34
Общество
В Роспотребнадзоре предложили три этапа по снятию ограничительных мер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать введенные из-за коронавируса ограничительные меры в три этапа.
РЕН ТВ вчера в 09:20
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Экономика
Минфин предложил приостановить таможенные проверки
Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.
RT на русском 11:27
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
РИА Новости 10:50
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Политика
Телефонный разговор провели Путин и Лукашенко
Live24 05 мая в 14:45
Общество
«Крокус» и парк «Патриот» начнут принимать пациентов с коронавирусом
В Подмосковье пациентов с коронавирусной инфекцией начнут размещать в госпиталях в "Крокус Экспо" и парке "Патриот".
Life.ru 11:42
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Путин: международный туризм фактически остановлен
Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм в условиях пандемии коронавируса фактически остановлен.
Газета.Ru 07:48
Политика
Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом
Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
РИА Новости 10:59
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49