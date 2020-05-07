Коронавирус

Новый ДеньНовый ДеньБанк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет

Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Великобритания находится на пороге самого страшного экономического кризиса за последние более чем 300 лет. Такая оценка содержится в прогнозе Банка Англии (Bank of England), сообщает CNN.
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