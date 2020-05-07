Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Великобритания находится на пороге самого страшного экономического кризиса за последние более чем 300 лет. Такая оценка содержится в прогнозе Банка Англии (Bank of England), сообщает CNN.

Банк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет

Авто В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки. 5

Общество Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19 Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала. 2

Общество Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. 145

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.

Футбол Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19. 347

Экономика Минфин предложил приостановить таможенные проверки Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 929

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2K

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 795

Политика Путин: международный туризм фактически остановлен Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм в условиях пандемии коронавируса фактически остановлен. 314