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Вестник КавказаВестник КавказаЭкономике Великобритании прогнозируют крупнейшую за 300 лет рецессию

По прогнозам регулятора, в течение трех месяцев до июня ВВП Великобритании упадет на 25%, а безработица вырастет более чем вдвое до 9%. Банк Англии прогнозирует, что в рамках так называемого иллюстративного сценария ВВП Британии сократится на 14% в 2020 году, а в 2021 году - вырастет на 15%.
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