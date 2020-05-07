Коронавирус
Новый ДеньБанк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет
Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Великобритания находится на пороге самого страшного экономического кризиса за последние более чем 300 лет. Такая оценка содержится в прогнозе Банка Англии (Bank of England), сообщает CNN.
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Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru 05 мая в 18:59
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Авто
Brabus доработал китайский кроссовер WEY VV7 GT
Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили вчера в 22:58
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат 06:15
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
Новые автомобили 05 мая в 11:35
Путешествия
В Турции отели введут ограничения для туристов
ToDay News Ufa вчера в 14:27
Наука
Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека
Ученые обнаружили неожиданную причину ожирения человека, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 09:21
Происшествия
7 мая в Новосибирске выявлено 67 новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба на 11:00, четверга, 7 мая в Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 67 человек.
Kursk.com 03:05
Политика
Путин призвал форсировать возможности внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли заявил о необходимости форсировать формирование внутреннего туризма и открывать новые направления.
Взгляд.ру 09:19
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
Российская газета 18:25
Авто
Land Rover начал испытания нового Defender с мотором V8
В октябре 2019 года стало известно, что Land Rover работает над новой версией Defender с мотором от BMW X5 M. На последнем 4, 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а в версии Competition – 625 л.с.
AvtoVolgograda.ru 05:02
Происшествия
Сразу у трех человек на Сахалине подтвердился коронавирус
Сегодня, 8 мая, подтвердилась коронавирусная инфекция еще у троих людей на Сахалине.
РИА Сахалин-Курилы 19:45
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Здоровье
Врачи нашли способ спасти тяжелобольных с коронавирусом
Врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай (Нью-Йорк) пришли к выводу, что разжижающие кровь препараты могут спасти пациентов, тяжело переносящих COVID-19.
Рамблер 08:54
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа
Журналисты запечатлели Ким Кардашьян в купальнике, когда она выходила к безлюдному пляжу.
Актуальные Новости 04:31
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
Здоровье
112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области
7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт 04:27
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал при каких симптомах вирусного заболевания необходимо вызывать скорую.
Anews 06:43