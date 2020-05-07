Коронавирус

Новый ДеньНовый ДеньБанк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет

Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Великобритания находится на пороге самого страшного экономического кризиса за последние более чем 300 лет. Такая оценка содержится в прогнозе Банка Англии (Bank of England), сообщает CNN.
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Банк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет

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Экономика Великобритании может откатиться на 300 лет назад

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Банк Англии предупреждает о худших экономических показателях за 300 лет

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В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
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Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

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Общество

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Общество

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Общество

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Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

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Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
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Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
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Происшествия

7 мая в Новосибирске выявлено 67 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 11:00, четверга, 7 мая в Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 67 человек.
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Путин призвал форсировать возможности внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли заявил о необходимости форсировать формирование внутреннего туризма и открывать новые направления.
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Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
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Land Rover начал испытания нового Defender с мотором V8

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Сразу у трех человек на Сахалине подтвердился коронавирус

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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Врачи нашли способ спасти тяжелобольных с коронавирусом

Врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай (Нью-Йорк) пришли к выводу, что разжижающие кровь препараты могут спасти пациентов, тяжело переносящих COVID-19.
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112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал при каких симптомах вирусного заболевания необходимо вызывать скорую.
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